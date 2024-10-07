الامارات | شاب يلـقي بنفسه من سور قلعة تاريخية بسبب فتاة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 أكتوبر 2024

شهدت مدينة إسطنبول التركية واقعة غريبة لشاب يبلغ من العمر 19 عاما انتـحر بسبب حبه لفتاة.

وكان الشاب تربطه علاقة غرامية مع فتاة، وقام قبل انتـحـاره بقـتـل حبيبته وتقطيع رأسها وأطرافها وقام بالقاء أشلائها من فوق سور قلعة “أدرني كابي” التاريخية.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت الشرطة بلاغاً بمقـتل شابة أخرى عمرها 19 عاماً، كما اتضح أن الشاب لديه 3 سجلات جنائية لدى الشرطة.

كما تبين أن الـقـاتل كان يعمل جزار ولديه 5 سجلات في مستشفيات مختلفة لأسباب نفسية، كما عثروا في منزله على دفتر الملاحظات الخاص به، وقد رسم فيه شخصيات بشرية، بدا أنها مقطـعة الأعضاء.