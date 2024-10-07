أطعمة تخفض مستوى فيتامين В1 في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الدكتورة يلينا أوستروفسكايا أخصائية الغدد الصماء والطب الوقائي ومكافحة الشيخوخة، أن الكحول والقهوة والشاي والأسماك النيئة تخفض مستوى فيتامين В1.

وتقول: "لا ينتج الجسم فيتامين В1 (الثيامين)، بل الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء. أي أن مستوى هذا الفيتامين يعتمد على حالتها. ويحتاج الجسم إلى المغنيسيوم لامتصاص هذا الفيتامين. ولكن مستوى المغنيسيوم ينخفض لدى الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد ويتناولون القليل من الأطعمة المحتوية على هذا العنصر المهم (المكسرات، الفواكه المجففة والمأكولات البحرية والسبانخ وغيرها). وبالإضافة إلى ذلك يسرع تناول الكحول عملية شطر الفيتامين والمغنيسيوم وإخراجهما من الجسم. كما أن للقهوة والشاي والأسماك النيئة تأثير مماثل"، بحسب جازيتا رو.

ووفقا لها، يوجد فيتامين В1 في بيض الدجاج ومنتجات الألبان والخضروات (البنجر، البصل، الفجل، الطماطم، الفلفل، اليقطين) وكذلك في الفواكه والثمار (الأناناس، التين، البرتقال، الكرز ، المشمش وغيرها). كما أن الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الأمعاء تنتجه لذلك هو موجود في الأطعمة المخمرة مثل الملفوف المخمر.

وتقول: "يصعب تشخيص نقص هذا الفيتامين في الجسم لأن أعراضه قد تشير إلى اضطرابات أخرى في الجسم، ولكن في المراحل الأولى غالبا ما يؤدي إلى التهيج وضعف الذاكرة والانتباه وكذلك التعب السريع. ولاحقا يضطرب النوم وضعف العضلات ونخز في أصابع القدمين وتكرر الصداع".

وبالإضافة إلى ذلك يؤثر نقص فيتامين B1 على عمل القلب والأوعية الدموية مسببا تسارع ضربات القلب يليه ضيق التنفس والتورم. كما يمكن أن ينعكس نقص هذا الفيتامين على عمل الجهاز الهضمي - ضعف الأمعاء والإمساك المزمن وشعور غير مريح في البطن والغثيان المستمر.