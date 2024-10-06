الامارات | إقبال كبير على «القافلة الوردية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت الفعالية المجتمعية لـ«القافلة الوردية» التي انطلقت أول من أمس في منطقة الجادة بالشارقة، في اجتذاب 1600 مشارك في يومها الأول.

وتقدّم الفعالية - التي تنظمها جمعية أصدقاء مرضى السرطان - فحوصاً طبية مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في العيادات المتنقلة التابعة للقافلة الوردية، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة المجتمعية والترفيهية، وباقة من ورش العمل التوعوية التي تؤكد أهمية إجراء الفحوص بشكل دوري، ودور الكشف المبكر عن السرطان في نجاح علاجه.

وشهدت الفعالية إقبالاً من الأفراد والعائلات من جميع الفئات العمرية.

وتأتي الفعالية ضمن برنامج متكامل أعدّته جمعية أصدقاء مرضى السرطان، في إطار حملة القافلة الوردية السنوية التي تنظمها بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (أكتوبر).

ويتضمن البرنامج تخصيص ثماني عيادات ثابتة، وعيادات متنقلة في أكثر من 100 موقع في أنحاء الإمارات، لتوفير فحوص طبية مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتقديم ورش عمل توعوية حول مكافحته والوقاية منه، إلى جانب ورش مخصصة لمرضى السرطان والناجين منه، تجسيداً لإيمان جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالمسؤولية المجتمعية، وضمان جودة حياة جميع أفراد المجتمع.