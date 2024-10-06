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الامارات | موزاييك من النور والجمال في دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - موزاييك من الضوء والجمال، حيث الثريات البرّاقة والتحف المتراصة، والأهلّة والفوانيس ونقوش النحاسيات، والأطباق المرصعة بمهرجان من الألوان، والكثير من التفاصيل التي تستحق بالفعل أن توثّق جميعها.. كما تفعل هنا هذه الزائرة لدبي في أحد محال بيع الهدايا بمنطقة ديرة في قلب المدينة، بعدما خطفت عيونها المساحة المزدحمة بالمنتجات المبهرة التي تنمّ عن الأصالة، وتنطق ببراعة أنامل صانعها، وتجعل الداخل للمكان في حيرة من أمره، أي تحفة يختار، وكل ما في الأرجاء يستحق أن يُقتنى لروعته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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