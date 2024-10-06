الامارات | موزاييك من النور والجمال في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - موزاييك من الضوء والجمال، حيث الثريات البرّاقة والتحف المتراصة، والأهلّة والفوانيس ونقوش النحاسيات، والأطباق المرصعة بمهرجان من الألوان، والكثير من التفاصيل التي تستحق بالفعل أن توثّق جميعها.. كما تفعل هنا هذه الزائرة لدبي في أحد محال بيع الهدايا بمنطقة ديرة في قلب المدينة، بعدما خطفت عيونها المساحة المزدحمة بالمنتجات المبهرة التي تنمّ عن الأصالة، وتنطق ببراعة أنامل صانعها، وتجعل الداخل للمكان في حيرة من أمره، أي تحفة يختار، وكل ما في الأرجاء يستحق أن يُقتنى لروعته.