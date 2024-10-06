4 أسباب لإصابة الشباب بالنوبة القلبية.. احذر ارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتعرض العديد من الشباب للإصابة بالنوبة القلبية، دون معرفة أسباب حدوثها، لذا فمن المهم التعرف عليها من أجل الوقاية.

وبحسب موقع Medical News Today، هناك 4 أسباب لإصابة الشباب بالنوبة القلبية، تتمثل في:

الوزن الزائد

الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى، بما في ذلك الشباب، أكثر عرضة للإصابة بصحة القلب والأوعية الدموية الأسوأ، بحسب جمعية القلب الأمريكية.

ارتفاع ضغط الدم

الشباب الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تزيد لديهم احتمالية إصابتهم بأمراض القلب والسكتة الدماغية في وقت لاحق من الحياة.

مرض السكري

مرضى السكري لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب، والتي غالبا ما ترتبط بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول.

التدخين

الأشخاص خاصة الذين يقبلون على التدخين في سن مبكرة، يواجهون خطر الإصابة بالنوبات القلبية، حتى تدخين السجائر الإلكترونية يسبب مخاطر صحية على المدى الطويل.

نصائح للوقاية

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

الإقلاع عن التدخين

الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وكذلك مراقبة ضغط الدم

شرب كميات كبيرة من الماء طوال اليوم.

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