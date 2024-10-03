بعد انفصالها عن زوجها.. 30 صورة ومعلومات لا تعرفها عن البلوجر أم خالد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أعلنت البلوجر الشهيرة "أم خالد" عن انفصالها عن زوجها محمد، وذلك في مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

قالت أم خالد: "الفترة الأخيرة كان فيه مشاكل بيني وبين زوجي محمد، أنا مش محتاجة أعمل تريند عشان أجيب مشاهدات وعمري ما كنت أتخيل إني أطلع أقولكم كده بس النصيب غلاب".

وتابعت: "محمد ليه مني كل التقدير والاحترام، لأني مشفتش منه غير كل حب وخير، ودلوقتي بدور على بيت تاني عشان أعيش فيه أنا وعيالي خالد وريان".

وفي السطور التالية، إليكم من هي البلوجر أم خالد، وفقا لصفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي:

من هي أم خالد؟

- اسمها دعاء جابر.

- ولدت في محافظة الإسكندرية.

- متزوجة من رجل يُدعي "محمد".

- لديها طفلان خالد، وريان.

- اشتهرت على مواقع التواصل باسم "أم خالد"، نسبة لابنها خالد.

- شخصية مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق "تيك توك".

- اشتهرت بتقديم محتوى طريف وممتع حول الحياة اليومية ووصفات الطعام.

- سرعان ما انتشرت هذه الفيديوهات بشكل واسع، وحققت ملايين المشاهدات والإعجابات، ما جعلها واحدة من مشاهير السوشيال ميديا.

- نالت شهرة واسعة بفضل عفويتها وطريقتها المميزة في التعبير عن نفسها، ما جعلها تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

- يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" 1.8 مليون متابع.

- دائما ما تحصد مقاطع الفيديو الخاصة بها ملايين المشاهدات.