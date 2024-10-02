الامارات | «الابن الغاضب» يقاضي والدته بسبب قصص المانجا.. ويرفض المصالحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد غضب شاب تايواني من والدته المسنة إلى رفع دعوى قضائية ضدها بعدما تخلصت من مجموعة مجلات المانجا الخاصة به من دون إذنه.

ووقعت الأم التي تبلغ من العمر 64 عاماً من مدينة تشيايي في تايوان بورطة كبيرة بعد أن تخلصت من مجموعة المانجا الخاصة بابنها والتي تتكون من 32 مجلداً.

ووفقاً لموقع «أوديتي» كان الأم والابن يعيشان معاً، وسئمت المرأة عاماً من مجموعة القصص المصورة المتزايدة باستمرار لابنها، لذلك عندما عثرت على مجموعة المانجا الخاصة به، ورأت أن المجلدات كانت رطبة بعض الشيء، قررت إعادة تدويرها وإخلاء بعض المساحة التي تشتد الحاجة إليها.

وعندما عاد الشاب إلى المنزل وعلم أن مجلداته الـ32 قد وضعت في القمامة، كان غاضباً للغاية وانتهى به الأمر إلى الاتصال بالشرطة بشأن والدته. وقدم الابن الغاضب شكوى ضد والدته لدى الشرطة ثم رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة تدمير ممتلكاته الشخصية دون موافقته.

وفي المحكمة، زعم الشاب البالغ من العمر 20 عاماً أن مجموعة «هجوم العمالقة» هي مانجا شهيرة جداً، لذا فإن العثور على واحدة كاملة أخرى سيكون صعباً للغاية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المجلدات الـ32 لم تعد تُطبع، ويمكن اعتبارها قطعاً نادرة لهواة الجمع.

من ناحية أخرى، زعمت والدته أن بعض مجلدات المانجا كانت رطبة، وتشغل مساحة كبيرة، لذا فإن التخلص منها من منزلها كان مبرراً. ومع ذلك، أعربت عن رغبتها في المصالحة مع ابنها، لكنه لم يكن على استعداد للتحدث معها.

ووقعت الحادثة في فبراير الماضي، لكن محكمة منطقة تشيايي أصدرت مؤخراً حكماً في هذه القضية، إذ غرمت الأم 5000 دولار تايواني (160 دولاراً) عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، وهي عقوبة يمكن تخفيفها إلى خدمة المجتمع. وحكمت المحكمة بأن فشلها في احترام حقوق ملكية ابنها كان غير مناسب.

ووفقاً لوسائل الإعلام التايوانية، لايزال الابن غير راغب في المصالحة مع والدته المسنة.