رجل يجد ثعبانا داخل صندوق فواكه طلبه عبر الإنترنت.. لن تصدق ماذا فعل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، تعرض رجل للصدمة بعد وصول طلبه عبر الإنترنت، إذ فوجئ بوجود ثعبان داخل الصندوق، وذلك وفقًا لما ذكره موقع MustShareNews.

الرجل الذي يدعى "شياو قوه" من مدينة نانجينج في الصين، فتح صندوق الفواكه الذي طلبه عبر الإنترنت ليكتشف أن الصندوق الكرتوني يحتوي على ثعبان طوله متر، فأصيب بالذعر وسرعان ما اتصل بالشرطة طلبًا للمساعدة.

استغرق الأمر من الضباط ثلاث محاولات للقبض على الثعبان بنجاح، حيث تسلل للخارج بعد أن طرق الضابط على الصندوق، وعقب ذلك، أمسك بالثعبان بواسطة الماسك ووضعه في كيس.

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