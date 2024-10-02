مشروب شهير يخفض ضغط الدم المرتفع في الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثيرون من ارتفاع ضغط الدم، خاصة في الصباح، ولحسن الحظ هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في خفضه.

أحمد صلاح يقول، إن عصير الرمان يُعد من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، بما في ذلك في الصباح.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي، يحتوي الرمان على العديد من المركبات النباتية القوية، مثل مضادات الأكسدة والبوليفينول، والتي تعمل على.

- توسيع الأوعية الدموية

مما يساعد على تدفق الدم بسلاسة وخفض الضغط على الشرايين.

- منع تلف الخلايا

الذي قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

- تقليل الالتهابات

التي تساهم في تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

إن تناول كوب من عصير الرمان يومياً يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي يساعد على إدارة ضغط الدم المرتفع.

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