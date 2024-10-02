"أجيبلك عيش وحلاوة".. تعرف على سر ارتباط هذه المقولة بالسجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تعتبر عبارة "أجيب لك عيش وحلاوة في السجن" من العبارات الشائعة في اللهجة العامية، وغالبًا ما تستخدم في سياق المزاح أو للتعبير عن الرغبة في مساعدة شخص على وشك الوقوع في مشكلة، ولكن ما هو أصل هذه العبارة؟ وهل هناك قصة حقيقية وراءها؟

في هذا السياق، قال خبير التراث أيمن عثمان لـ"الخليج 365" إن أصل عبارة "أجيب لك عيش وحلاوة في السجن" يعود إلى وجود مصانع للحلوى تبعد عن العمران بمسافات طويلة، وكلما كان المسجون عزيزًا على أهله، كانوا يذهبون إلى تلك المصانع ويجلبون له بعض الحلوى عند زياراتهم له في محبسه.

وفي الأفلام الأبيض والأسود، كانت الحلوى تُعتبر من أغلى وأفخم الهدايا، وكانت تقتصر على الأغنياء فقط، ما جعل المصريين يرددونها فيما بينهم تعبيرًا عن الود، بينما في الأرياف، اشتهرت الأسر التي لديها شخص في السجن بالذهاب إلى المحال وشراء الحلوى لتقديمها في الزيارة الشهيرة، كما أوضح "عثمان".

كان المسجون ينتظر زيارة تتضمن هدايا قيمة من أسرته، تشمل أحيانًا أطعمة وملابس ومشروبات، ولكن الأهم من كل ذلك كانت الحلوى التي تخفف عنه مرارة الأيام، وفقًا لخبير التراث.

أما اللواء زكريا أبو زينة، مدير مصلحة السجون الأسبق، فقال إن عبارة "أجيب لك عيش وحلاوة" لا ترتبط بأي قصة تاريخية محددة، لكنها تطورت مع مرور الزمن سواء داخل السجن أو خارجه.

في السنوات الأخيرة، شهدت السجون تطورات كبيرة في مختلف المجالات، وأصبحت مراكز إصلاح وتأهيل يتعلم فيها المسجونون الحرف المختلفة، وبعد قضاء عقوبتهم، يخرجون إلى المجتمع مع مهارات جديدة تساعدهم على الإنفاق على أسرهم، بحسب حديث أبو زينة لـ"الخليج 365".

هل يوجد داخل السجون مصانع للحلوى؟

أما المفاجأة التي فجرها مدير مصلحة السجون الأسبق، فهي أن مراكز الإصلاح والتأهيل باتت تحتوي على مصانع للحلوى ومستشفيات مصممة على أعلى مستوى، ولم تعد كما كانت في الماضي.

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