الامارات | عُثر عليها في الصين.. أقدم قطعة جبن في العالم عمرها 3600 عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر فريق علماء آثار صيني على أقدم قطعة جبن في العالم، وذلك خلال أعمال تنقيب في شمال غرب البلاد.

وبحسب العلماء فإن عمر قطعة الجبن حوالي 3600 عام، وعثروا عليها قبل 20 عاما إلا أنهم لم يكونوا متأكدين من أنها قطعة جبن.

وأضاف العلماء أن القطعة تروي قصة تفاعل شعب شياوهي مع الحيوانات الثديية، كما يوضح كيف تطورت تربية الحيوانات في جميع أنحاء شرق آسيا.

وتابعوا أن قطعة الجبن عُثر عليها داخل تابوت يعود إلى العصر البرونزي، خلال أعمال التنقيب في مقبرة شعب شياوهي العام 2003.