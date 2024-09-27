يدمرك.. طعام صباحي يرفع مستويات السكر ويهدد الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ارتفاع مستويات السكر في الدم يرتبط بشكل أساسي بالنظام الغذائي، الذي يعتمد عليه الشخص.

كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أنّ الطعام الذي يرفع مستويات السكر في الدم عند تناوله صباحًا، ويلحق الضرر بصحة الكلى، هو "الحلاوة الطحينية"، التي تحتوي على سكريات مضافة ترفع مستويات السكر بسرعة في الدم، خصوصًا عند تناولها صباحًا.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن المؤشر الجلايسيمي يُعد مقياسًا لمدى سرعة ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد تناول الأطعمة، والحلاوة الطحينية من الأطعمة التي تمتلك مؤشرًا جلايسيميًا مرتفعًا، لذا فإن تناولها بكثرة صباحًا يؤدي إلى ارتفاع السكر بشكل كبير.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن تناول مرضى السكر الحلاوة الطحينية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم، مما قد يتسبب في انخفاضه لاحقًا، وهذا الخلل يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات السكري، مثل تلف الأعصاب والأوعية الدموية.

ونصح "القيعي" بأن تناول قطعة صغيرة من الحلاوة الطحينية لا يهدد مستويات السكر، ولكن يجب تناولها على فترات متباعدة لتفادي مخاطرها، كما ينبغي على مرضى السكري اتباع نظامهم الغذائي المتفق عليه مع الطبيب المختص.

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