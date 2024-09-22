الألوان الداكنة تسيطر على الملابس النسائية خريف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تسيطر الألوان الداكنة على الملابس النسائية في خريف وشتاء 2024-2025 لتمنح المرأة مظهرا أنيقا يبعث على الدفء.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية دونيا هيس أن هذه الإطلالة تكتسي هذا الموسم بدرجات البني، والأحمر الداكنة، بالإضافة إلى الألوان الكلاسيكية الأسود، والرمادي.

وأضافت أن تنسيق الأحمر البوردو مع البني أو الكريمي، توليفة رائجة بقوة هذا الموسم، مثل تنسيق اللونين الكلاسيكيين الأسود والأبيض. ومن الإطلالات الرائجة أيضاً، تنورة القلم الرصاص، مع البلوزة والسترة القصيرة.

وأشارت هيس إلى أن هذا الموسم يشهد رواجاً كبيراً لبعض القطع مثل صديري البذلة، والبنطال الجلد.

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