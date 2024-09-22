للرجل.. 4 طرق لزيادة هرمون الذكورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة ناتاليا تاناناكينا أخصائية الغدد الصماء أن الإفراط في تناول السكر يخفض مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجل.

وهرمون التستوستيرون يحدد النمو الجسدي للرجل وسلوكه ونشاطه الجنسي ومزاجه، وبالرغم من وجود هذا الهرمون لدى النساء أيضا، إلا أن دوره لدى الرجال أهم بكثير، وفقا لصحيفة "إزفيستيا"

وتنتج الغدد الكظرية والخصيتان هرمون التستوستيرون، الذي ينظم الخصائص الجنسية الثانوية تغير طبقة الصوت وانتشار الشعر على الجسم والوجه ونمو العضلات.

كما يؤثر في الحالة المزاجية ومستوى الطاقة بما فيها الجنسية وهو مسؤول عن الصحة الجيدة والثقة بالنفس والسعي للنجاح.

ومن إحدى الوظائف الأساسية للهرمون هي دعم الرغبة الجنسية، حيث أن انخفاض تركيزه يخلق مشكلات في الانتصاب، ولكن يجب أن نعلم أن الرغبة الجنسية لا ترتبط به فقط، بل والإجهاد والحالة النفسية والعاطفية أيضا.

كما أن نمط الحياة والعمر وعوامل أخرى تسبب انخفاض مستوى التستوستيرون في الجسم.

طرق زيادة مستوى هرمون التستوستيرون:

1- الحصول على قسط كاف من النوم.

2- التحرك وممارسة النشاط البدني وعدم الخمول، حيث أن النشاط البدني يحفز إنتاج التستوستيرون ويحافظ على مستواه ويحسن المزاج.

3- اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات والدهون الصحية والفيتامينات، التي تساعد على رفع مستواه. ويجب استبعاد السكر والمنتجات المصنعة.

4- تجنب الإجهاد، لأن ارتفاع مستوى الكورتيزول يكبح إنتاج التستوستيرون.

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