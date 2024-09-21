توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 21 أيلول إلى الجمعة 27 أيلول 2024

مهنياً: بداية شهر شمسي جديد جيد جدا جدا بالرغم من انتقال الشمس وعطارد الى الميزان الى موقع عرقلة الا انك ستكون محميا ومعافى من تاثيراتهم المعرقلة مع وجود المريخ في برجك ومع انتقال الزهرة الى العقرب الصديق مثلثات فلكية تشكل زوايا رائعة مع زحل ونبتون في الحوت حاول ان توظف هذه التاثيرات في المكان الناسب حتى تكسب الرهان اخبارك ممتازة جدا سيكون بانتظارك سفر نجاح نشاط وحماس وطاقات مضاعفة من المريخ

عاطفياً: وجود كوكب الزهرة في برج العقرب يجعلك تستعيد ثقتك بالحياة والحب وتساعدك الظروف وتقدم لك مفاجأة سارة ما يجعلك تعيش اجواء الحب والانسجام والرومانسية المشوقة والعواطف الحارة والظروف الواعدة بلقاءات ودية دافئة للعازب حاول ان تصحح الاخطاء التي ارتكبتها وان ترمم الجسور التي تصدعك مؤخراً