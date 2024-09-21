القاهرة - الخليج 365
مهنياً: بداية شهر شمسي جديد مميز جدا جدا شمس الميزان صديقة تدعمك حتى 23 تشرين الاول اكتوبر في منطقة العمل والصحة والتواصل بالنسبة لك تفتح امامك باب الافراح والمصالحات والنجاحات مواقع فلكية لا تمر مرور الكرام تحمل فرص لمشاريع جديدة تحسن صحتك تحسن علاقاتك بالاضافة وجود المريخ في السرطان الذي يؤمن لك الارتياح بعد ما انتقل من الجوزاء التي سببت لك الكوارث والدمار
عاطفيا: تمر بلحظات مربكة وقد تفاجأ بموقف معاكس لتوقعاتك مع وجود الزهرة في موقع معاكس من برج العقرب الذي يتحدث عن طوالع فلكية متقلبة وعن خيبة امل ويشير الى فراق لا بد منه في هذا الاسبوع الذي يحمل عداوات واحتكاكات فتكثر النقاشات الحساسة والتي تثير عصبيتك واستياءك. للعازب,سيكون بانتظارك ضغوط عائلية تتطلب نضجاً وتفهماً
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الثور" من السبت 21 أيلول إلى الجمعة 27 أيلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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