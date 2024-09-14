توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 14 أيلول إلى الجمعة 20 أيلول 2024

مهنياً: اسبوع مهم يحمل تغييرات هامة جدا الكواكب تحميك من العذراء عطارد والشمس ومع وجود المريخ في برجك الذي يزودك بطاقة كبيرة لفرض مشيئتك وباندفاع لانجاز اعمال كثيرة بوقت قصير فانت بحاجة الى طاقة كبيرة تدفعك الى العمل وتالصميم والاصرار والجراة القوية والتفاؤل والحيوية كبيرة لكن الاهم الابتعاد عن التردد والاوهام وحاول ان تستقبل طاقات الحب والرضى قوي شخصيتك وارفع من شأنك امام الاخرين

عاطفياً: لا تتورط بامور غير مفيدة في هذا الاسبوع الدقيق تحت تاثير كوكب الزهرة في الميزان المعاكس لحياتك العاطفية والعائلية لذلك ينصحك الفلك بالتروي قبل الاقدام على قرار مصيري ولا تضع شروطاً تعجيزية تعرضك لخيبات وتبعدك عن بعض الأحباء. للعازب من الممكن ان تكون الصدامات في الاراء استفزازية وصدامية كن اكثر تسامحا وتعاطفاً وتفهماً