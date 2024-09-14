القاهرة - الخليج 365
مهنياً: بدي قول لمولود انتبه من الخلافات والمشاكل مع المسؤولين حاول ان لا تصعد الخلافات
استقبلوا طاقة الحب والمصالحات مطلوب منك الحذر والتروي ولا تضخم المشاكل يوم السبت تحت تاثير القمر من
الجدي
حول ان تركز على
الحياة
المهنية حتى تحقق النجاح في هذا الاسبوع لكن في بشائر خير قادمة مع انتقال القمر الى برج
الدلو
يومي الاحد والاثنين الذي يقدم لك خيارات
جديدة
وقد يحالفك الحظ للانتصار على كل ما يزعجك
عاطفياً: حاذر من علاقات غرامية غير مشروعة ومن مغامرات خطيرة في هذا الاسبوع مع
وجود
كوكب
الزهرة
في مربع مع برجك من
الميزان
فتشتد أزمات الغيرة والتملك فتصبح حبيباً متملكاً تثير استياء الحبيب وانزعاجه. وربما تعني انقلاباً وضغوطاً وقراراً بالقطيعة أو الفراق والكثير من المخاوف والهواجس للعازب قد تعاني من خيبة امل فتحاول ان تعوض بعلاقات ومغامرات سطحية
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 14 أيلول إلى الجمعة 20 أيلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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