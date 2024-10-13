أجمل قصص خرافية للأطفال من بين عمر 4 – 6 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 07:23 صباحاً - عندما تقرئين قصص ما قبل النوم لطفلك يومياً، فإن هذا يخلق رابطاً خاصاً معه. من المهم قضاء وقت ممتع مع الأطفال في العصر الحديث المزدحم، ليشعر طفلك بالحب، كما تأخذ القصص الخيالية الأطفال إلى عالم آخر مليء بالشخصيات الغامضة، والتي تختلف تماماً عن عالمنا. إنها تغذي خيالهم، وتعلمهم مفاهيم مجردة وليس أشياء ملموسة.

يمكنك تكرار الأسئلة حول أحداث معينة أثناء سرد القصة. اسأليهم: ماذا وكيف ولماذا حدثت أشياء معينة؟ هذا يجعلهم يستمعون إلى الكلمات بعناية ويحسّن من ذاكرتهم، وتأكدي تماماً أن القصص الخيالية تعلّم الأطفال كيف تتغلب الشخصية الطيبة دائماً على الشخصية الشريرة. وهذا يغرس في نفوسهم أهمية القيم، إليك 6 قصص خرافية اختارتها لك "الخليج 365 وطفلك" لتستمتعي مع طفلك بها قبل النوم.

عبدالله وساحرة الحلوى

عبدالله وساحرة الحلوى



ذات يوم، كانت هناك ساحرة حلوى لديها كل أنواع الحلوى بألوان مختلفة. كانت لطيفة ومحبة. تكافئ الأطفال الطيبين بالحلوى. وذات يوم، ذهبت إلى قرية الأزهار، وتنكرت في هيئة سيدة عجوز فقيرة. ثم التقت بالصغيرين نورة وعبدالله بينما كانت جالسة تحت شجرة. توقف عبدالله وسألها إذا كانت بخير. فقالت له إنها جائعة. أعطاها رغيف الخبز الذي طلبت منهما والدتهما شراءه من السوق. أكلت السيدة الخبز وشكرتهما وابتعدت.

وعندما عادا إلى المنزل. أخبرا أمهما بالقصة، فلم توبخهما، بل قالت إن ذلك كان عملاً صالحاً، وكل شيء على ما يرام، "يمكننا شرب الحليب إذا لم يكن لدينا خبز". وفجأة، طرق أحدهم الباب. فتحت الباب ووجدت سلة مليئة بالحلوى ورسالة من ساحرة الحلوى تُظهِر امتنانها للمساعدة.

فايا ذات الشعر الطويل

فايا ذات الشعر الطويل



كان هناك زوجان فقيران يسرقان فاكهة من حديقة جارهما. فطلبت الجارة الساحرة إعطاءها طفلتهما مقابل السرقة. فوافق الزوجان وأعطياها ابنتهما عندما ولدت. أطلقت الساحرة عليها اسم فايا، ثم حبستها في برج لا يوجد به أي طريق للدخول أو الخروج. كبرت الفتاة وأصبحت جميلة بشعر طويل. وعندما أرادت الساحرة رؤيتها، كانت تطلب من فايا أن تنزل شعرها لتتسلق الساحرة على خصلات شعرها.

في يوم من الأيام كانت فايا تغني، ولفتت انتباه أمير صغير، فعرف سرها، في البداية صدمت برؤيته، لكنها وقعت في حبه فيما بعد، وعندما اكتشفت الساحرة الأمر، قصت شعر فايا وألقتها في البرية، وعندما حاول الأمير البحث عنها، أعمت الأشواك عينيْ الأمير أثناء دخوله الغابة، ثم سمع الأمير صوتها ذات يوم، ووجدا بعضهما البعض، بكى كلاهما من الفرح، وسقطت الدموع من عينيها على عيني الأمير، فأعاد له بصره، وعاشا في سعادة دائمة.

قصص قصيرة للأطفال تمزج بين الخيال والمعرفة.. من عمر 4-7سنوات

الأميرة وحبة التمر

الأميرة وحبة التمر



ذات يوم أراد أمير أن يتزوج من أميرة، فسافر بعيداً في البحث، لكنه لم يتوصل قط إلى معرفة ما إذا كانت الفتاة أميرة حقيقية أم أنها تتظاهر بأنها أميرة. ثم في ليلة ممطرة طرقت فتاة الباب، بحثاً عن مأوى. كانت غارقة في الماء وزعمت أنها أميرة. وفر لها الخدم مأوى وقررت أن تختبر ما إذا كانت أميرة أم لا. فوضعوا حبة تمر على فراشها المكون من عشرين طبقة.

في صباح اليوم التالي، استيقظت واشتكت من عدم راحة الفراش. وعلى الفور، عرفوا أنها أميرة. فقط الأميرة يمكن أن تكون حساسة لدرجة الشعور بحبة التمر تحت الفراش. لذلك تزوجها الأمير، وعاشا في سعادة لبقية حياتهما.

هل تعرفين أفضل الكتب التي يحبها الأطفال؟

الأمير ذو أذني الحمار

الأمير ذو أذني الحمار



كان هناك ملك وملكة. لم يكن لديهما أطفال، لذلك ذهبا إلى ثلاث جنيات. بعد الاستماع إلى الملك، قررن أن يمنحنه ابناً. منحت الجنية الجميلة الطفل الجمال. منحته الجنية الذكية الذكاء، ومنحته الجنية الحكيمة أذني حمار. كما وعد، ولد الأمير. نشأ بأذني حمار لكنه كان الأكثر ذكاءً ووسامة. كان يرتدي دائماً قبعة لإخفاء أذنيه ولا يستطيع خلعها.

في أحد الأيام، جاء حلاق ملكي لقص شعره ورأى أذني الحمار. لم يستطع أن يكتم الأمر، وسرعان ما انتشر الخبر في جميع أنحاء المملكة. بدأ الجميع يسخرون من الأمير. أخيراً، في أحد الأيام، خلع الأمير قبعته واعترف بأن ما قاله كان صحيحاً. ثم اعتذر عن الإشارة إلى عيوب الآخرين، بينما هو يمتلك العيوب الأكبر. ظهرت جنية الأمنيات وتخلصت من أذنيه. وقالت: "لقد منحتك هاتين الأذنين حتى لا تصبح أنانياً. الآن كن رحيماً مع الجميع".

قصص قصيرة للأطفال تعلِّم القيم الأخلاقية في مختلف الأعمار

الأميرة لولوة والطائر الذهبي

الأميرة لولوة والطائر الذهبي



في مملكة بعيدة، كانت هناك الأميرة لولوة، تخرج كل مساء إلى الشرفة وتصفق بيدها، فيطير طائر ذهبي من بعيد ويجلس على كتفها، فيبدأ شعرها يلمع باللون الأحمر، وهي تغني تهويدة، ينام الجميع في القرية عليها ويحلمون بأحلام سعيدة.

في أحد الأيام، اكتشفت ساحرة شريرة ذلك، وألقت تعويذة سحرية عليها، جعلت شعرها يتحول إلى اللون الأسود. ثم نام الجميع بعد التهويدة ولكنهم رأوا أحلاماً سيئة. لذلك، طلبت الأميرة المساعدة من الطائر الذهبي، فنصحها الطائر بوضع ماء الورد على شعرها. في اليوم التالي عندما غنت، تحول شعرها إلى اللون الأحمر، ورأى الجميع حلماً جيداً. عندما اكتشفت الساحرة ذلك، ألقت تعويذة أخرى وسرقت جميع الورود من المملكة.

بدأت الأميرة لولوة بالبكاء، في ذلك الوقت، جاء أمير بخصلة من الشعر الأحمر. سقطت دموعها على الشعر، وتحولت إلى وردة. وضعت البتلات في الماء، ووضعتها على شعرها، فكسرت التعويذة. وأعلن الملك زواجهما، لأنهما باتا يكملان بعضهما البعض، في حب الخير، لكن الساحرة ماتت بسبب شرها، وازدهرت الورود مرة أخرى في المملكة.

الأميرة والملح

الأميرة والملح



كان هناك ملك وبناته الثلاث. ذات يوم أراد الملك أن يعرف من تحبه أكثر. فسألهن عن مقدار حبهن له. فقالت الابنة الصغرى: "بقدر ما أحب الملح". فغضب الملك من مقارنته بالملح ونفاها عن المملكة.

كانت تتجول في الغابة والتقت بتاجر ثري من قرية مجاورة. أخبرته بكل شيء، وسرعان ما وقعا في الحب. تزوجا وعاشا في قصر. وفي يوم من الأيام ضل الملك طريقه ووصل إلى منزل التاجر، الذي تزوج ابنته في مكان بعيد. وعلى الرغم، من معرفتهم بالضيف الذي ضل طريقه، لكنهما صمتا ولم يكشفا الحقيقة، وأعدت له الابنة مجموعة متنوعة من الأطعمة اللذيذة له. وعندما بدأ الملك في تناولها، أدرك أنه لا يوجد ملح في أي منها، فطالب غاضباً بمقابلة الطاهية.

لكنه اندهش عندما رأى ابنته، فقالت له: "الطعام سيئ بدون ملح. هل تعرف الآن كم أحبك؟"، فاعتذر الملك ووعدها بألا يشك في حبها له مرة أخرى.