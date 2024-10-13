الرياض - كتب موسى القحطاني -

ما هو المديرية العامة للجوازات السعودية، أهمية تنفيذ الخدمات الإلكترونية عبر منصة الوزارة الإلكترونية (أبشر - أبشر أعمال) وبوابة مقيم، بعد إجراء عملية السداد.

موافقة "الجوازات" على إنهاء رسوم الخدمات فقط لا تعني تنفيذ الخدمة وإنجازها.

واعت "الجوازات"، يستحقون والمقيمين إلى خدماتها الإلكترونية من دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، مثل خدمة الإصدار وتجديد الجواز السعودي الاعتراف والتسجيل وتسجيل الخروج من إذن الخروج وتأشيرة الخروج النهائي، ومتابعة الاتصال، التي ترغب في تقديم طلبات إتمام معاملاتهم التي تعذر على الإلكترونيات.

لأن "الجوازات" واجبة وضبط شؤون شؤونهم من الدخول وتخصيص حرية التعبير عنهم في المملكة، سواء كانت هذه الإقامة للعمل أو للزيارة أو للتسجيل مناسك الحج والعمرة، وتمكنهم من وضعهم النظامي في المملكة، ومنحهم تأشيرات السفر اللازمة، وتسجيل قدومهم ومغادرتهم.

ما دامت المملكة توفر 5 منتجات تحت مظلة الإقامة المميزة: ساكنة مستقلة، وإقامة الموهبة، وإقامة مستثمرة في أعمال، وإقامة رائدة أعمال، وإقامة مالك عقار.

يوجد مركز إدخال المميزة منصة تسليط الضوء لتسهيل وتبسيط الإجراءات المقدمة على إدخال المميزة ومتابعة الطلبات المتقدمة.

وأُسس مركز الإقامة المميزة في يناير 2019، ولأن ذلك سيخسر على استمرار مع مختلف ليبيا باستمرار وتوفير خدمات متميزة للمحتوى المميز من منظومته الإلكترونية، مع اعتماد تقديم الدعم المستمر والتواصل الفعّال مع حاملي الإقامة المميزة والمتقدمين.