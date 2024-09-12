ما أسباب وأعراض الأقدام المسطحة عند الأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور نيقولاي باتسالينكو أخصائي العظام أن الأقدام المسطحة هي مشكلة شائعة بين الأطفال في سن المدرسة وخاصة بين المراهقين.

وتتشكل الأقدام لدى الأطفال إلى عمر 5 سنوات، لذلك لا يمكن تشخيص هذا المرض إلا في سن 15-17 سنة.

وأوضح أخصائي العظام في هذه الحالة يجب استخدام نعل طبي لتخفيض الثقل على الأقدام والعمود الفقري، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

قال نيقولاي: "غالبا ما يغفل الآباء والأمهات عن علاج الأقدام المسطحة ما يؤدي إلى تفاقم الجنف أو تشوه العمود الفقري وهو أمر ينتشر بين الأطفال".

وأضاف: "الجنف يسبب عدم تناسق العضلات وانحناء العمود الفقري واضطرابات الدورة الدموية والصداع ومشكلات عصبية أخرى".

وأوضح: "لمنع تطور الجنف يجب مراقبة وضعية الطفل أثناء الجلوس في المدرسة، ومن الأفضل أن يجلس بالقرب من الطاولة ووضعية ظهره مستقيمة ومرفقيه على الطاولة، وأيضا مراقبة وزن حقيبة الظهر التي يحملها، وعند ظهور أي علامة تشير إلى الجنف، يجب استشارة الطبيب فورا".

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