أنشطة ذهنية تحارب ضعف الإدراك- دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في في جامعتي تكساس وإنديانا أن كبار السن الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف والذين يشاركون بعض الأنشطة مثل: ألعاب الكلمات والألغاز والقراءة، لديهم ذاكرة قوية وانتباه وسرعة معالجة أفضل للمعلومات ممن لا يفعلون ذلك.

ويمكن أن تؤدي عملية الشيخوخة إلى انخفاض الأداء الإدراكي لكبار السن، وفقا لموقع "ساينس دايلي".

ويصاب حوالي 10% ممن تم تشخيص الضعف الإدراكي الخفيف سابقاً، بمرض الزهايمر، أو أشكال أخرى من الخرف كل عام.

وتشير الدراسة أن من لديهم ضعف إدراكي خفيف يمكنهم كبح أو تأجيل التدهور المعرفي، من خلال أنشطة مثل تجميع ألغاز الصور المقطوعة (البازل)، وحل الكلمات المتقاطعة، وغيرها من الألعاب وأنشطة القراءة.

وللوصول إلى هذه النتائج، قيّم الباحثون بيانات 5932 شخصاً كانوا في سن 50 عاماً على الأقل في عام 2012، وكانوا يعانون من ضعف إدراكي خفيف، وكانوا جزءًا من دراسة الصحة والتقاعد التي استمرت إلى عام 2020.

ولاحظ الباحثون أن المجموعة التي حافظت على ممارسة هذه الألعاب بمستويات عالية استمرت لديها مستويات أعلى من الوظائف الإدراكية خلال فترة الدراسة، مقارنة بالمجموعات الأخرى المتوسطة والمنخفضة في ممارستها لهذه الأنشطة.

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