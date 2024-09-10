أجمل موديلات فساتين الزفاف المنفوشة لموسّم ربيع 2024

لو قلنا قبل عامين إن فستان الزفاف المنفوش بالخصر المنخفض الذي يستقر في خزانة جداتنا ستعود موضته في 2024، بل إنه سيحقق رواجاً غير مسبوق في مجموعات الأعراس لربيع 2025، فلن تصدقينا، فالصيحة التي سطع نجمها في عشرينيات القرن الماضي، حظيت باهتمام كبير من أشهر الماركات العالمية لدرجة أنها قُدمت بأكثر من موديل في بعض المجموعات، لذا أردنا أن نعرّف كل عروس تستعد لإقامة حفل زفافها في الموسم الشتوي القادم على أجمل الموديلات؛ لنساعدها في تشكيل رؤية واضحة عن شكل إطلالتها في ليلة العمر.

ودعونا نقوم بنظرة سريعة على تاريخ الفساتين بالخصر المنخفض عبر السنين لنكتشف تطورها، ولماذا ستشكل هوساً جديداً في عالم الموضة؟

وتعود موضة الفساتين منخفضة الخصر Drop Waist Dresses إلى عشرينيات القرن الماضي، في ذلك الوقت كان التركيز على الموديلات القصيرة ومتوسطة الطول، والتي تتميز بقصاتها الواسعة التي تؤمّن لمن ترتديها حرية الحركة.

وفي نهاية العشرينيات، تحرك خصر الفستان إلى أعلى قليلاً، بالقرب من الخصر الطبيعي، وظل بهذا الشكل طوال فترة الثلاثينيات.

وفي الأربعينيات ظهرت الفساتين الضيقة عند منطقة الخصر وصولاً إلى أعلى الفخذين والتي تنتهي بتنورة A Line أو تنورة مزينة بالكسرات الواسعة، وظل هذا الستايل محتفظاً بمكانه في قائمة الصيحات الرائجة طوال فترة الخمسينيات.

وخلال الستينيات والسبعينيات أعيدت الفساتين الواسعة التي يبدأ خصرها من عند منطقة الفخذين إلى الواجهة، وزين بعضها بكسرات البليسيه، لتحقق شعبية أكبر في الثمانينيات ثم يخفت نجمها لسنوات طويلة، وتعيدها عروض 2024 إلى الساحة من جديد، والبعض يرجع ذلك إلى هوس الجيل الجديد بالصيحات القديمة، وهو الأمر الذي نستطيع أن نلمسه بكل سهولة بمتابعة حسابات المؤثرات الشابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالطبع لا، فلا ينصح بأن ترتديها العروس القصيرة لأنها ستأتي بنتيجة عكسية وتظهرها بقامة أقصر مما هي عليه، لذا نرشحها لصاحبات القامة الطويلة، أيضاً ابتعدي عن فساتين الزفاف بالخصر المنخفض إذا كنت تعانين من مشكلة البطن البارز لأنها ستسلط الضوء عليها أكثر، واستبدلي الموديلات مرتفعة الخصر بها.

ويناسب الفستان بالخصر المنخفض جسم الساعة الرملية بشرط أن يبدأ خصره من منطقة أعلى الفخذين، وأن تكون قصته محددة لمنطقة البطن مثل الكورسيه، وبذلك سيساعد في إبراز نحافة الخصر التي يتميز بها هذا الجسم، أما إذا كنت من ذوات الجسم المستطيل، فيفضل أن تتفاديه تماماً.

وقد لا تناسب فساتين الزفاف منخفضة الخصر الجسم الكمثري، والذي يشتهر بالفخذين العريضين، خاصة إذا كانت قصة خصر الفستان تبدأ من منتصف الفخذين تقريباً، وبالتالي ستُظهر ضخامتهما، لذا ننصحك باعتماد الموديلات المنفوشة التي يبدأ خصرها من أعلى الفخذين مباشرة لتضمني إخفاءهما.

و امتلأت مجموعات خريف 2024 بتشكيلة واسعة من فساتين الزفاف ذات الخصر المنخفض؛ مما يضع العروس أمام اختيارات لا حصر لها، فقد برعت دور الأزياء في وضع لمستها الخاصة على ذلك التصميم الكلاسيكي الأنيق لتمنحه صبغة عصرية تحبها عروس الموسم، ونحن ندعوك إلى مشاهدتها قبل اتخاذ القرار بشأن إطلالتك.

و أصبح أسلوب فساتين الزفاف المصممة بأكمام منفصلة من الاتجاهات البارزة بقوة في 2024، وقد رصدناه في أكثر من مجموعة، ولكننا أحببنا الفستان الديكولتيه المغلف بالكامل بالدانتيل المورد والمزود بجيوب على جانبي التنورة من مجموعة ماركة ليهي هود Lihi Hod، نسقيه مع قلادة قصيرة ناعمة من الذهب الأبيض المرصع بالألماس، وارتدي أقراطاً متدلية قصيرة، وتممي اللوك بحذاء مدبب أبيض سادة.

و تميزت فساتين الأعراس هذا العام بالطابع العصري، حيث حرص المصممون على إقران بعض الموديلات بقطع أزياء يومية؛ مثل القميص أو البليزر القصير، وذلك الأخير زين فستاناً أنيقاً منخفض الخصر مغطى بالكشاكش على التنورة من مجموعة ماركة إيسي أزينابور Esé Azénabor، اكتفي بتزيين هذه الطلة بأقراط ناعمة من الذهب الأبيض المرصع بالألماس، وانتعلي حذاء أبيض بمقدمة مستديرة أو مربعة لتواكبي آخر مستجدات الموضة.

و حظيت الفساتين المصممة بتوب محدد للجسم على شكل كورسيه بحضور غير مسبوق على مدارج العروض لموسم خريف وشتاء 2024، وكان الفستان الساتان المنفوش المصمم من دون أكمام من مجموعة ماركة مادلين جاردنر Madeline Gardner النسخة المطابقة لستايل فساتين الأربعينيات والخمسينيات، ولتكتمل الطلة الأيقونية لائميه مع عقد قصير من اللؤلؤ، وارتدي قفازات الأوبرا الطويلة السوداء على غرار العارضة.

و إذا كنتِ تبحثين عن فستان زفاف ناعم يعكس شخصيتك الحالمة والمحبة للبساطة، فأنتِ بحاجة إلى إلقاء نظرة على الفستان المنفوش السادة المصمم من دون أكمام والمميز بالياقة الدائرية من مجموعة ماركة بيتر لانغنر Peter Langner، والذي ننصحك بتنسيقه مع حذاء مدبب مرصع بتفاصيل فضية، وارفعي من قيمة الطلة بارتداء أقراط الثريا الضخمة، اختاريها من الذهب الأبيض المرصع بالألماس والياقوت الأحمر أو الأزرق.

و لن تستطيعي أن تديري قامتك هذا الموسم لصيحة فساتين الزفاف المزينة بالكشاكش، والتي تكررت في عروض كثيرة، ولكننا أحببنا الفستان المصمم بتوب على شكل بتلة الوردة والمميز بالياقة الدانتيل المرتفعة والتنورة منخفضة الخصر المغطاة بالكشاكش الصغيرة من مجموعة ماركة ناردوس Nardos، نسقيه على طريقة العارضة مع أكسسوار شعر مرصع، وارتدي أقراطاً متدلية قصيرة.

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