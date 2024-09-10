مفعولها سحري.. 5 مشروبات مهمة لنضارة البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تبحث الكثير من النساء عن وصفة سحرية للحصول على بشرة مشرقة ونضرة، وهناك بعض المشروبات اليومية يمكن أن تعمل كمادة فعالة في العناية بالبشرة، وتحسين صحتها بشكل عام، وتحدث فرقًا في روتين جمالك اليومي، وفقا لصحيفة "Express".

الشاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة، التي تعمل كسلاح سري لمحاربة علامات الشيخوخة وحماية البشرة من التلف، بالإضافة إلى، احتوائه على مادة "إي جي سي جي" التي تساعد في تقليل الالتهابات، وتوحيد لون البشرة، وتحسين ملمسها.

ماء الزنجبيل والكركم

مزيج الزنجبيل والكركم هو وصفة طبيعية قوية لمكافحة الالتهابات وتقليل ظهور التجاعيد، تعمل هذه المكونات على تحفيز إنتاج الكولاجين، ما يُسهم في زيادة مرونة البشرة وتجديد خلاياها.

ماء الليمون بالعسل

مشروب مثالي لبدء يومك، حيث يعمل الليمون على تنظيف المسام وتفتيح البشرة، بينما يساعد العسل على ترطيبها وتغذيتها.

عصير البرتقال

نظرا لأنه مصدر غني بفيتامين C، وهو عنصر أساسي لصحة البشرة، حيث يعمل على إنتاج الكولاجين، ويحمي البشرة من الأضرار التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية، ويقلل من ظهور البقع الداكنة.

ماء جوز الهند

مرطب طبيعي قوي للبشرة، بفضل احتوائه على المعادن والفيتامينات التي تُسهم في الحفاظ على رطوبة البشرة، وتعزيز مرونتها، ومكافحة علامات الشيخوخة.

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