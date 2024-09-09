"الحق المرض بدري".. احذر 5 أعراض تكشف الإصابة بـ سرطان البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سرطان البنكرياس، مثل أي مرض، إذ تم اكتشافه بشكل مبكر يمكن أن يحسن ذلك الأمر من نتائج العلاج، لذا من المهم التعرف على أعراضه.

وبحسب "هيلث لاين"، يمكن أن تساعد الفحوصات الطبية وإبلاغ الطبيب عن الأعراض غير العادية في الكشف المبكر عن المرض، ما يزيد من فرص علاج الحالة.

5 أعراض تكشف الإصابة بـ سرطان البنكرياس:

تغيرات في البراز

قد يلاحظ المصاب برازا شاحبا ودهنيا يصعب التخلص منه، بسبب مشكلات هضم الدهون الناتجة عن سرطان البنكرياس.

ألم البطن المستمر

ألم البطن المستمر، من الأعراض المميزة لسرطان البنكرياس، وقد يزداد الألم سوءا عند الاستلقاء أو بعد تناول الطعام.

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الوزن غير المبرر دون تعمد من العلامات المبكرة لسرطان البنكرياس، إذ يستهلك المرض طاقة الجسم ويعطل قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص العناصر الغذائية.

اليرقان

سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة قد يؤدي إلى انسداد القناة الصفراوية، مسببا اصفرار الجلد والعينين، والبول الداكن، والبراز الشاحب.

ظهور مرض السكري

سرطان البنكرياس قد يضعف قدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين، ما يؤدي إلى ظهور مرض السكري بشكل مفاجئ.

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