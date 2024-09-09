ثعبان ضخم يسقط من السقف ويحدث كارثة في منزل - فيديو صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة مفزعة، سقط ثعبان ضخم من سقف أحد المنازل في ماليزيا، وتحديدًا في غرفة المعيشة، مما أثار فزع العائلة.

وبحسب ما ذكره موقع "Must Share News"، كشفت فتاة تدعى أوب أن والدها شارك صور الثعبان في المحادثات الجماعية للعائلة، بينما أبدى الأب تصرفا بطوليا، حيث قاد الثعبان العملاق إلى الحمام.

جرى التقاط فيديو ونشره على حسابها الرسمي في "تيك توك"، يظهر السقف المنهار بسبب وزن الثعبان الضخم الذي يزن 15 كجم، وبعد نجاح الأب في إقناع الثعبان بدخول الحمام لحماية أفراد الأسرة الثلاثة الموجودين، ظهر الثعبان ملتفًا حول مرآة الحائط داخل المرحاض.

تواصل الأب مع قوة الدفاع المدني الماليزية وفريق متخصص في صيد الثعابين، الذين وصلوا في غضون 20 دقيقة.

واجه الفريق صعوبة في حمل الثعبان بسبب حجمه الكبير، ولكن بعد محاولات مكثفة، تمكنوا في النهاية من وضعه داخل كيس.

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