7 علامات تحذيرية خطيرة قبل انفجار الزائدة.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

التهاب الزائدة الدودية من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، ويمكن أن تتفاقم المشكلة لتصل إلى انفجار الزائدة داخل البطن، لذلك من المهم التعرف على العلامات التحذيرية، التي تشير إلى اقتراب هذا الخطر.

وفقًا لموقع "Wexner Medical"، عادةً ما تصاب الزائدة الدودية بالعدوى نتيجة انسداد في الأمعاء الغليظة، مما يؤدي إلى تجمع البراز والعدوى داخل الزائدة، وتكاثر البكتيريا.

يحدث التهاب الزائدة الدودية بسرعة في بعض الحالات، إذ يمكن أن يتطور خلال عدة ساعات من حدوث الانسداد، بينما العلاج المبكر يكون أفضل للصحة، أما التأخير في العلاج فيزيد من خطر انفجار الزائدة.

إليك العلامات التحذيرية التي تشير إلى ضرورة التوجه إلى الطبيب فورًا:

1- ألم مفاجئ حول السرة أو الجزء العلوي من البطن: يكون الألم قويًا ومزعجًا وغير عادي.

2- ألم يشتد ويتنقل إلى أسفل البطن الأيمن: يكون الألم في المنطقة المحيطة بعظم الورك الأيمن.

3- نقص الطاقة والخمول.

4- فقدان الشهية.

5- الشعور بالغثيان: يتفاقم تدريجيًا.

6- الإمساك أو عدم القدرة على إخراج الغازات، أو الإسهال.

7- الإصابة بالحمى.

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