بلد يمنع مضغ وبيع اللبان بها.. والسبب مفأجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أسماء العمدة

تختلف الأسباب التي تدفع بعض الدول إلى حظر مضغ وبيع اللبان، ولكنها غالبًا ما تتعلق بمشاكل اجتماعية وبيئية، على سبيل المثال، فرضت سنغافورة حظرًا صارمًا على استيراد وبيع العلكة في الماضي، وذلك حفاظًا على النظافة العامة ومنع التلوث، ومع ذلك، فإن فكرة أن أي شخص يضبط وهو يمضغ العلكة يُعتبر "شخصًا سيئ السمعة" هي مبالغة كبيرة.

ويستعرض "مصرواي" بعض الأسباب الشائعة، حسبما ورد في صحيفة "Times of India":

الحفاظ على النظافة العامة

اللبان المستخدم الذي يُلصق على الأرصفة والأثاث العام يمثل مشكلة تؤثر على المظهر الجمالي للمدن، وإزالة اللبان الملتصق بالأسطح العامة يتطلب مجهودًا وتكاليف إضافية.

المخاوف الصحية

قد يكون اللبان المستعمل وسيلة لنقل بعض أنواع البكتيريا والجراثيم. يعتقد البعض أن مضغ اللبان بشكل مفرط قد يؤدي إلى مشاكل في الأسنان واللثة.

الأسباب الأمنية

في بعض الحالات، قد يُستخدم اللبان لإخفاء مواد مخدرة صغيرة، كما يمكن أن يؤدي ابتلاع اللبان إلى عطل في بعض الأجهزة الصناعية الحساسة.

الأسباب الثقافية والدينية

في بعض الثقافات، يُنظر إلى مضغ اللبان على أنه سلوك غير لائق أو غير محترم، قد تحظر بعض الديانات مضغ اللبان خلال أوقات العبادة أو في أماكن معينة.

في سنغافورة، تُفرض غرامات كبيرة على من يلقون العلكة في الأماكن العامة، وتم حظر بيع العلكة في محطات المترو.

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