يقي من أمراض القلب والسكري.. نوع خضار يحارب الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- إيناس فودة:

تعتبر البازلاء جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الصحي، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين والألياف. تعرف على المزيد من الفوائد وفقًا لموقع "HealthShots".

1- صحة الأمعاء

تعد البازلاء مصدرًا رائعًا للألياف التي تساعد على الهضم، وتمنع الإمساك، وتدعم صحة الأمعاء، كما تساعد الألياف أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

2- غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي البازلاء على فيتامين C ومركبات البوليفينول التي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان، بالإضافة إلى الفلافونويد والكاروتينات التي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي والالتهابات المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

3- صحة القلب

يدعم مزيج الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة في البازلاء صحة القلب والأوعية الدموية، كما يساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم.

4- التحكم في الوزن

تحتوي 100 جرام من البازلاء الخضراء على 81 سعرة حرارية فقط، مما يجعلها منخفضة في السعرات الحرارية وغنية بالبروتين والألياف، لذلك تعتبر غذاءً مُرضيًا ومغذياً للتحكم في الوزن، ويساعد محتوى الألياف والبروتين في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

5- صحة العين

تحتوي 100 جرام من البازلاء على 2,480 ميكروجرامًا من اللوتين والزياكسانثين، وهما من الكاروتينات المعروفة بحماية العين من التلف الناتج عن الضوء الأزرق والإجهاد التأكسدي، كما يقللان من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

6- نسبة السكر في الدم

تعتبر البازلاء غنية بالبروتين، مما يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، كما تحتوي البازلاء على مؤشر منخفض لسكر الدم وتتكون من الألياف والبروتين، مما يبطئ امتصاص السكر في الدم.

7- دعم جهاز المناعة

تحتوي البازلاء على فيتامينات ومضادات أكسدة تدعم جهاز المناعة القوي. يُعرف فيتامين C على وجه الخصوص بدوره في تعزيز وظيفة المناعة، بينما تساهم العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين A في تعزيز الاستجابة المناعية.

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