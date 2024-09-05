5 أنواع من الأطعمة غنية بالبكتيريا التي يحتاجها الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

هل تعلم أن جسمك يحتوي على تريليونات من البكتيريا؟ هذه البكتيريا ليست كلها ضارة، بل هناك أنواع مفيدة تؤدي دورًا حيويًا في صحتك العامة، بدءًا من الهضم وحتى المناعة.

الدكتور محمد الزغبي أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية يقول، إليك 6 أنواع من الأطعمة غنية بالبكتيريا النافعة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي

الزبادي

وأضاف لمصراوي، إن الزبادي هو أحد أفضل مصادر البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تعزز صحة الجهاز الهضمي.

وتابع، اختر الزبادي العادي غير المحلى والذي يحتوي على ثقافات حية نشطة.

مخلل الكرنب

مخلل الكرنب هو طبق كوري تقليدي مصنوع من الملفوف المخمر، وهو غني بالبروبيوتيك والألياف.

يمكن إضافة الكرنب إلى السلطات أو الأطباق الآسيوية.

المخللات عملية التخليل تخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا النافعة.

اختر المخللات المصنوعة من الخضروات الطازجة بدون إضافة الكثير من السكر أو الصوديوم.

الزيتون الأسود المخمر

الزيتون الأسود المخمر يحتوي على أنواع مختلفة من البكتيريا النافعة التي تعزز صحة الجهاز الهضمي.

يمكن إضافة الزيتون الأسود إلى السلطات أو الأطباق الرئيسية.

الكمبوتشا

الكمبوتشا هو مشروب مخمر مصنوع من الشاي الأسود أو الأخضر، وهو غني بالبروبيوتيك والفيتامينات والمعادن.

يمكن تناول الكمبوتشا بمفرده أو إضافته إلى العصائر أو الكوكتيلات.

فوائد البكتيريا النافعة

تساعد البكتيريا النافعة على هضم الطعام بشكل أفضل وامتصاص العناصر الغذائية.

تعزيز المناعة تؤدي البكتيريا النافعة دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

تحسين الصحة النفسية هناك أدلة تشير إلى أن البكتيريا النافعة قد تؤدي دورًا في تحسين المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب والقلق.

من الأفضل تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك للحصول على أقصى فائدة.

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