لحم الأرانب.. فوائد صحية مذهلة لصحتك وقلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - الكثيرون من الأشخاص يفضلون تناول لحوم الأرانب، تحت مسمى "خفيفة على المعدة"، ولكن لا يقتصر فوائد لحوم الأرانب على المعدة فقط وإنما لها العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن الأرانب لحمها خفيف، ولذيذ وسهلة الهضم، يحتوي على العديد من الفيتامينات منها فيتامين ب12، بالإضافة للأملاح المعدنية.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنها تحتوي على الحديد والبوتاسيوم والفسفور والزنك.

وأكدت على أنه مهم جدا لتكوين خلايا الدم، بالإضافة للنمو بصفة عامة، وكذلك صحة الأوعية الدموية والشرايين والقلب، لما يحتوي من بوتاسيوم مفيد بصحة القلب.

وهناك عدة فوائد أخرى لحوم الأرانب تتمثل في:

حماية الجسم من الأنميا لما يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد.

توسيع الأوعية الدموية، وحماية الدم من التجلط.

مفيدة لمرضى الضغط المرتفع.

تساعد على حماية عضلة القلب.

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