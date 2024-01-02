الامارات | سماء رأس الخيمة تشهد ليلة لا تُنسى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت إمارة رأس الخيمة العام الجديد، بعرض مذهل للألعاب النارية والطائرات بدون طيار، استمر ثماني دقائق، وسجلت معه الإمارة رقمين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وأضاء العرض سماء رأس الخيمة على امتداد 4.5 كيلومترات من واجهتها البحرية.

وكانت الإمارة قد سجلت بالفعل العديد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس لعروضها للألعاب النارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة، وأضافت إنجازاً جديداً لسجلها الحافل من خلال عرض مذهل سجل رقمين قياسيين جديدين عن فئتي «أطول سلسلة من الألعاب النارية العائمة على طول 5.8 كيلومترات»، و«أطول عرض لخط مستقيم من الطائرات بدون طيار على طول كيلومترين».

وتضمن العرض تقنيات غير مسبوقة لتشكيل لوحات بصرية رائعة رسمتها 1050 طائرة بدون طيار باستخدام مصابيح LED، وألعاباً نارية عائمة، إضافة إلى طائرات بيرو التي نفذت عروضاً بهلوانية مستوحاة من عجائب الطبيعة وتضاريس رأس الخيمة، بما فيها البحر والصحراء والجبال، وتتناغم حركتها مع مقطوعات موسيقية مصممة خصيصاً لهذا الحدث.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، راكي فيليبس: «اجتمع آلاف الزوّار والمقيمين في ليلة احتفالية لا تُنسى تكللت بتسجيل رقمين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. ومع بداية العام الجديد، يسرني القول إن عام 2023 كان استثنائياً بالنسبة لقطاع السياحة في رأس الخيمة، إذ حققت الإمارة العديد من الإنجازات وشهدت أعلى معدل سنوي لأعداد الزوار على الإطلاق، ويدعم ذلك مساعيها لاستقطاب أكثر من ثلاثة ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030».

وجمعت الاحتفالات أفراد المجتمع معاً، واستقطبت أكثر من 40 ألف شخص مع حجز الفنادق في أنحاء الإمارة بالكامل، ما يجعلها العرض الأكثر تفضيلاً للزوار حتى الآن.

وتضمن الحدث مواقع مشاهدة مختلفة مفتوحة للجمهور مع الأنشطة العائلية، وشاحنات الطعام والعروض الترفيهية الحية، بينما استمتع آخرون، ممن حضروا مهرجان «SoundFest»، بالعروض الحية التي أدتها فرق موسيقية من أنحاء العالم خلال الساعات الأولى من 2024.

وترأست هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة اللجنة المنظمة لاحتفالات رأس السنة الجديدة، والتي تضم أعضاء من شركة «مرجان»، وشرطة رأس الخيمة والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ودائرة الأشغال والخدمات العامة، وبلدية رأس الخيمة وشركة الحمرا للتطوير العقاري وغيرهم.

إرث غني

ارتكزت احتفالات رأس الخيمة خلال ليلة استقبال 2024 إلى الإرث الغني لرأس الخيمة في تنظيم احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، التي حطمت أرقاماً قياسية على مدار السنوات الخمس الماضية، وسلطت الضوء على نموها الملحوظ وجهة سياحية رائدة.