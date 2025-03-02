برواتب 5000 جنية| شركة قنديل للصلب تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - نتابع عرض جديد الوظائف اليومية والأسبوعية، حيث تعلن شركة قنديل للصلب، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات برواتب مجزية، للعمل فورا بمواقع الشركة بالعبور و العاشر من رمضان، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-
وظائف شركة قنديل للصلب لجميع المؤهلات
- مطلوب عدد 2 مهندس براتب 5000 جنية، و يشترط مؤهل عالي مناسب.
- مطلوب عدد 2 مهندس مبيعات من الجنسين براتب 4000 جنية.
- مطلوب عدد 2 محاسب، و يشترط مؤهل عالي، براتب 3000 جنية.
- مطلوب عدد 2 مراقب جودة براتب 3500 جنية، و يشترط بكالوريوس رقابة جودة.
- مطلوب عدد 10 فنيين إنتاج بدون خبرة، و يشترط مؤهل متوسط.
- مطلوب عدد 10 فني صيانة ميكانيكا بدون خبرة، و يشترط مؤهل متوسط.
- مطلوب عدد 3 سائق كلارك، و يشترط مؤهل متوسط.
- مطلوب عدد 2 سائق تريلا درجة أولى، و لا يشترط مؤهل، براتب 3000 جنية.
وظائف آخري:-
و توفر الشركة للراغبين تأمينات طبية و اجتماعية و انتقالات، و ذلك للعمل فورا بمواقع الشركة بالعبور و العاشر من رمضان، و لمن يرغب يرجى الاتصال بشركة قنديل للصلب على الأرقام التالية: 01061465559
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