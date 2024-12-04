شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 6 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران، والجبيل، وتبوك، والرياض، والمجمعة.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– قائد فريق خدمات دعم إدارة الأسطول (الطائف).

– مستشار قانوني (الرياض).

– مدير مشروع (الرياض).

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– فني معدات دعم الحياة (الطائف).

– مدرب الكترونيات الطيران (المجمعة).

– فني أول صيانة الذخائر (الرياض).

– ممثل مركز الاتصال (الرياض).

– فني معدات ورشة الخروج (الطائف).

– مدير دعم تحسين الأداء (الطائف).

– مدير دعم البرامج (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 17 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)