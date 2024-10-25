وظائف شاغرة لدى فروع شركة BAE SYSTEMS

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– منسق إدارة البرنامج (الظهران).

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– رئيس عمليات الطيران (الرياض).

– مسؤول المشتريات (الرياض).

– مشرف معدات دعم الحياة (الطائف).

– فني إطلاق الأسلحة (الظهران).

– مدرب فني الاتصالات الإلكترونية (الظهران).

– منسق دعم العمليات والخدمات (الطائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 7 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)