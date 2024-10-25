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وظائف شاغرة في المتقدمة للبتروكيماويات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف المتقدمة للبتروكيماويات

وأبرزت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مخطط ميكانيكي.

– مخطط الكهرباء والأجهزة.

– مخطط العقود.

– أخصائي العمليات التشغيلية.

– مخطط المواد.

– مدير الاتصالات المؤسسية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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