انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد لوفد من الكونغرس: نرحب بمساعي التهدئة وندعم الحوارات لانهاء التوتر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث جرى التباحث في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".وأكد "اهمية العلاقات الستراتيجية مع الولايات المتحدة التي تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين، مشيراً إلى ترحيب الحكومة بكل مساعي تثبيت التهدئة في المنطقة، ودعم العراق للقاءات والحوارات الرامية لإنهاء التوتر، وفرض الأمن والاستقرار".

وشدد السوداني على ان "العراق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والاصلاحات والاستحقاقات، واهمها اجراء الانتخابات التشريعية التي ستؤكد التزام الشعب العراقي بجميع اطيافه بالمسار الديمقراطي".

من جانبهم أشار أعضاء الكونغرس الأمريكي، وهم مايكل بومغارتنر عن الحزب الجمهوري وآدم سميث، وجورج وايتسايدز، ووزلي بيل، وسارة جيكوبز عن الحزب الديمقراطي إلى "اهمية العلاقة مع العراق بوصفه شريكاً مهماً في الشرق الاوسط، مشيدين بما لمسوه في هذه الزيارة من نجاحات حققتها الحكومة العراقية في التنمية والبناء والاعمار وفي مختلف المجالات".