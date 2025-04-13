انت الان تتابع خبر الجمعة المقبلة.. الصدريون يتسلمون تعليمات صلاة موحدة وتظاهرة "غاضبة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة الاعمام الصادرة عن الاشراف العام على صلاة الجمعة، فإنه "تقرر ان تكون صلاة الجمعة موحدة في كل محافظة على ان تكون في بغداد صلاتين بجانبي الكرخ والرصافة، للخروج بتظاهرة سلمية غاضبة تنديدا بالعدوان الصهيو امريكي على غزة هاشم وأهلها".



وكان السيد الصدر قد دعا يوم امس الى تظاهرة سلمية غاضبة يوم الجمعة في كل مكان صلاة جمعة تنديدا بالعدوان على غزة، مع رفع العلم العراقي والفلسطيني، وحرق العلمين الأمريكي والإسرائيلي، ولبس الاكفان.