انت الان تتابع خبر العراق يبدي موقفًا من المفاوضات الإيرانية - الأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن الوزير فؤاد حسين عبّر خلال اللقاء عن أمله في أن تفضي المفاوضات، التي ستعقد يوم غد السبت في سلطنة عُمان، إلى نتائج إيجابية تُسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية، خصوصًا في سوريا ولبنان واليمن، حيث أكد الوزير العراقي على أهمية الحوار والتعاون بين دول المنطقة لمعالجة التحديات المشتركة.

كما نقل المسؤول الإيراني دعوة رسمية للوزير فؤاد حسين للمشاركة في “منتدى طهران للحوار” المقرر عقده في الفترة من 16 إلى 19 أيار المقبل.