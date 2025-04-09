انت الان تتابع خبر السوداني يترأس "جلسة صباحية" لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
انت الان تتابع خبر السوداني يترأس "جلسة صباحية" لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية