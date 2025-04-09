لا أهتم بالأمر

لا أهتم بالأمر

كلا، ماضيه يثير المخاوف

كلا، ماضيه يثير المخاوف

نعم، يجب استقباله كزعيم دولة

بغداد - ياسين صفوان - نعم، يجب استقباله كزعيم دولة

انت الان تتابع خبر السوداني يترأس "جلسة صباحية" لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية