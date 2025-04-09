اخبار العالم / اخبار العراق

السوداني يترأس "جلسة صباحية" لمجلس الوزراء

0 نشر
0 تبليغ

السوداني يترأس "جلسة صباحية" لمجلس الوزراء

انت الان تتابع خبر السوداني يترأس "جلسة صباحية" لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نعم، يجب استقباله كزعيم دولة

نعم، يجب استقباله كزعيم دولة

كلا، ماضيه يثير المخاوف

كلا، ماضيه يثير المخاوف

لا أهتم بالأمر

لا أهتم بالأمر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا