انت الان تتابع خبر العراق وإسبانيا يوقعان اتفاقية في مجال الأمن ومكافحة الجريمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى اليوم، مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين العراق وإسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الجريمة"، مبينا ان "الاتفاقية وقعها عن العراق وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، فيما وقعها عن الجانب الإسباني، وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا".وأضاف المكتب، أن "الاتفاقية تندرج ضمن رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات ومنها المجال الأمني، حيث تتضمن تعاون الطرفين في ما يخص مكافحة الإرهاب، والجرائم الجنائية، وجرائم تصنيع المخدرات والاتجار بالبشر، والابتزاز وغيرها".

وتابع المكتب، "وفي إطار الاتفاقية سيتم تبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين، لاسيما في مجال استخدام التكنولوجيا والاساليب والوسائل المستخدمة في التحقيقات الجنائية، وتقديم المساعدة الفنية والعلمية، وإرسال فرق فنية متخصصة بين الجانبين".