انت الان تتابع خبر اردوغان يزور العراق خلال شهرين وانقرة تنتظر مجيء السوداني قريبا.. ما السبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اوغلو في تصريحات لوسائل اعلام تركية، ان مرحلة مهمة قد تم تحقيقها في مشروع طريق التنمية الذي سيربط تركيا بميناء الفاو في الخليج العربي عبر خط سكة حديد وطريق سريع بطول 1200 كيلومتر.



وأضاف ان هناك إمكانية لتفعيل ديناميكيات القطاع الخاص فيما يتعلق بالجانب المالي المتلق بطريق التنمية، وسيكون هناك دعم مالي من قطر والإمارات العربية المتحدة، ومن مؤسسات مالية دولية.

وأشار الى انه "من المرجح أن يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بلدنا في الأيام المقبلة، ورغم عدم تحديد موعد الزيارة بشكل نهائي، يخطط رئيسنا رجب طيب أردوغان أيضًا لزيارة العراق في النصف الأول من العام، ونتوقع أن تكون القرارات التي ستتخذ خلال هذه الزيارات مرتبطة بالاتفاقيات السابقة".

واذا جاء اردوغان فعلا الى العراق خلال الشهرين المقبلين، ستكون هذه ثاني زيارة له للعراق خلال عام واحد ولنفس الحكومة برئاسة السوداني وهي سابقة من نوعها، وذلك بعد زيارته العام الماضي التي كانت الأولى الى العراق منذ عقد.