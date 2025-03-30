انت الان تتابع خبر شيخ عشيرة يصرخ بوجه الشرع اثناء اعلان تشكيل الحكومة.. من هو وماذا أراد؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال احتفالية الإعلان عن تشكيل الحكومة للمرحلة الانتقالية بعد الإعلان الدستوري والتي ستستمر لمدة 5 سنوات، ظهر شيخ يرتدي العقال وهو يصرخ بوجه الشرع مطالبا إياه بانصاف محافظة السويداء لانها مهمشة في النظامين السابق والحالي.وعند البحث، تبين ان الشيخ هو "الشيخ سعود نايف النمر" شيخ عشيرة الشنابلة في محافظة السويداء.

لكن الحضور تفاعل بالضحك مع صراخ الشيخ عندما أجابه الشرع بان وزير الزراعة في الحكومة الحالية "من عندكم"، أي من محافظة السويداء.

ونصب الشرع، امجد بدر وزيرا للزراعة، وهو من محافظة السويداء وشغل مدير مركز البحوث العلمية في محافظة السويداء، قبل ان يتم اقصائه من المنصب في عام 2014 من قبل بشار الأسد بسبب معارضته، بحسب التقارير.

بالمقابل، قامت وسائل اعلام وصفحات على مواقع التواصل، باظهار مقاطع فيديو سابقة للشيخ سعود النمر، وهو يمتدح نظام الأسد والجيش السوري، واعتبروه انه "من انصار النظام".