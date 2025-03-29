انت الان تتابع خبر الأردن عبر الخليج 365: مستعدون لتزويد ما يثبت فبركة الفيديو المسيء للعراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السفير الاردني في العراق ماهر الطراونة لـ الخليج 365، ان "التحقيقات التي أجريت على الفيديو المسيء للعراقيين ومن مختلف الزوايا للتصوير اثبتت بشكل قاطع بالنسبة لنا في الأردن وبالتعاون مع فنيين ومختصين ان الفيديو مفبرك وتقصد الإساءة للعلاقة المتميزة والتاريخية والمتجذرة بين المملكة الأردنية والعراق الشقيق"، مبينا "اننا نعتبر العراق هو سند للمملكة الأردنية، والأخيرة تعتبر العراق ذخر".

وأضاف انه "لا يمكن لاي احد التقصد بالاساءة ويؤثر على العلاقة التاريخية الممتدة شعبيا والتي تحمل كل معاني الاحترام والتقدير المتبادل"، مشيرا الى ان "مثل هذه المحاولات البائسة واليائسة والمضللة من بعض الجهات التي تستهدف علاقة العراق والأردن الأخوية، غير مقبولة".

واكد ان "التحقيقات والمتابعات جارية لمتابعة الجهات التي تقف وراء فبركة الفيديو"، لافتا الى ان "الفيديو مفبرك ويهدف للإساءة، ونحن على استعداد للتزويد بما يثبت فبركة الفيديو".

وبين ان "العلاقات الأردنية العراقية لن تمسها مثل هذه المحاولات اليائسة"، موضحا ان "نائب رئيس الوزراء / وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي تحدث مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين واكدا ان العلاقة بين البلدين تاريخية ولن تمسها هذه المحاولات ابدا".

وبين ان "محبة الأردن دائما للعراق موجودة وهناك احترام وتقدير متبادل"، موضحا "ليس من عاداتنا وشيمنا العربية أي إساءة لاي شخص".

