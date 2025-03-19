انت الان تتابع خبر الأعرجي يبحث مع رئيس المحكمة الاتحادية تعزيز القضاء والملفات المشتركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء، بحث الملفات والقضايا المشتركة بين المستشارية والمحكمة الاتحادية العليا، وبما يعزز من دور القضاء العراقي في ترسيخ دعائم الدولة وصون حقوق المواطنين ".



وأشاد الأعرجي خلال اللقاء، "بدور القضاء العراقي في تحقيق العدالة وترسيخ سلطة القانون، وبما يفضي إلى دعم التماسك المجتمعي ويخدم أمن واستقرار الوطن والمواطن".