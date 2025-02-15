انت الان تتابع خبر العراق وأذربيجان يبحثان تفعيل خطوط الطيران بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "خلال اللقاء، أشاد الجانبان بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدين على المشتركات الثقافية التي تسهم في تعزيز التعاون في مختلف المجالات".ودعا الوزير بحسب البيان إلى "إعادة تفعيل خط الطيران بين بغداد وباكو، واستحداث خط جوي جديد بين باكو وأربيل، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية، لا سيما في قطاع السياحة".

كما وجّه فؤاد حسين "دعوة إلى الشركات الأذربيجانية المتخصصة في مجال النفط والغاز للاستثمار في العراق، مشيراً إلى توفر العديد من الفرص الواعدة في هذا القطاع".

من جانبه، استفسر الوزير الأذربيجاني عن فرص الاستثمار المتاحة في العراق، حيث أكد له السيد فؤاد حسين إمكانية مناقشة هذا الملف بشكل موسّع خلال زيارته المرتقبة إلى بغداد.

كما تطرق اللقاء إلى مجريات فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن.

وفي ختام المباحثات، وجّه الوزير دعوة رسمية لنظيره الأذربيجاني لزيارة العراق، وبحث فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقد رحّب جيهون بالدعوة، مشيراً إلى أنه سيعمل على تلبيتها على الأرجح بعد شهر رمضان.