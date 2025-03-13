انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد أهمية الاستثمار الأمثل لقطاع الاتصالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشدد رئيس الوزراء على "الدور المحوري والمهم للهيأة في تنظيم العمل الإعلامي، وتحقيق الرؤية الوطنية في هذا الاتجاه، التي تقوم على أن يكون الإعلام داعماً للأمن والاستقرار المجتمعي وفرص التنمية المستدامة".

ولفت السوداني، خلال اللقاء، الى "أهمية الاستثمار الأمثل لقطاع الاتصالات وتنميته بالشكل الذي يجعله مساهماً في تعظيم موارد الدولة، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في هذا المجال، حيث تطرق سيادته إلى تصويت مجلس الوزراء مؤخراً على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، وبتقنية الجيل الخامس بالتعاون مع شركة فودافون العالمية".