انت الان تتابع خبر في بغداد.. اجتماع طارئ يناقش تأهيل العائدين من الهول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال الاجتماع "مناقشة الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة لتأهيل وإعادة إدماج وتوطين العراقيين العائدين من مخيم الهول في شمال شرق سوريا، إضافةً إلى التدابير التي تتخذها وزارات الدولة والجهات الأمنية العراقية والوكالات الأممية للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن قرار الإدارة الأمريكية الحالية تجميد الدعم المالي الذي تقدمه للوكالات الأممية، والأبعاد الاستراتيجية لمثل هذا القرار على أمن العراق واستقراره".

كما ناقش المجتمعون "التدابير الأمنية والخدمية التي اتخذتها الوزارات الخدمية والجهات الأمنية لاستمرار زخم إعادة التأهيل للعائدين من مخيم الهول وإدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية، وتقديم خدمات الأمن الغذائي، والتعليم، والرعاية الصحية والاجتماعية في مركز الأمل، وذلك بالتنسيق مع عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة".