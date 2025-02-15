انت الان تتابع خبر بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.. السوداني يعود الى بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عاد إلى العاصمة بغداد بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ61 التي تضمنت ما يلي:■ استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي.

■ استقبال قائد قيادة العمليات المشتركة لحلف شمال الأطلسي الأدميرال ستيوارت مونش.

■ استقبال مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان بأول.

■ استقبال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNDOC).

■ استقبال المفوض العام لوكالة الاونروا فيليب لازاريني.

■ استقبال مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسه.

■ استقبال الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية (ICG) كومفورت إيرو.

■ استقبال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

■ استقبال عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي السيناتورة إليسا سلوتكن.

■ استقبال وفد شركة كلاس المتخصصة بالمعدات الزراعية.

■استقبال المدير التنفيذي لشركة ( Veridos) الألمانية مارك سيفرت.

■استقبال رئيس مجموعة (Indra) الإسبانية نجل اسكريبانو.

■استقبال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ايرباص ستيفان تومي.

■ استقبال الرئيس التنفيذي لشركة (planet) ويل مارشال.

