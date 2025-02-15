انت الان تتابع خبر بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.. السوداني يعود الى بغداد والان مع التفاصيل
■ استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي.
■ استقبال قائد قيادة العمليات المشتركة لحلف شمال الأطلسي الأدميرال ستيوارت مونش.
■ استقبال مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان بأول.
■ استقبال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNDOC).
■ استقبال المفوض العام لوكالة الاونروا فيليب لازاريني.
■ استقبال مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسه.
■ استقبال الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية (ICG) كومفورت إيرو.
■ استقبال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
■ استقبال عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي السيناتورة إليسا سلوتكن.
■ استقبال وفد شركة كلاس المتخصصة بالمعدات الزراعية.
■استقبال المدير التنفيذي لشركة ( Veridos) الألمانية مارك سيفرت.
■استقبال رئيس مجموعة (Indra) الإسبانية نجل اسكريبانو.
■استقبال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ايرباص ستيفان تومي.
■ استقبال الرئيس التنفيذي لشركة (planet) ويل مارشال.