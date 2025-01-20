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أبرزها تشكيل الحكومة.. هذه ملفات اجتماع البارتي واليكتي غدا

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أبرزها تشكيل الحكومة.. هذه ملفات اجتماع البارتي واليكتي غدا

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر الديمقراطي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تكملة لسلسة الاجتماعات التي بدأت منذ أسابيع، سيعقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، اجتماعاً في قاعة سعد عبدالله بأربيل غداً الثلاثاء 21 كانون الثاني 2025".

وتابع الحزب، ان "الوفدين الفنيين للبارتي واليكتي، سيجتمعان لمناقشة وكتابة النقاط الاستراتيجية لجدول أعمال السنوات الأربع المقبلة لمجلس الوزراء العاشر لحكومة إقليم كردستان".

وأضاف، انه "من المتوقع أن يعد الطرفان خطة لتشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كردستان في حال التوافق على جميع النقاط".

وحصد الحزب الديمقراطي الكردستاني 39 مقعداً مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان التي أجريت في الـ 20 أكتوبر تشرين الأول 2024.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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