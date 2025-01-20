انت الان تتابع خبر أبرزها تشكيل الحكومة.. هذه ملفات اجتماع البارتي واليكتي غدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الديمقراطي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تكملة لسلسة الاجتماعات التي بدأت منذ أسابيع، سيعقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، اجتماعاً في قاعة سعد عبدالله بأربيل غداً الثلاثاء 21 كانون الثاني 2025".وتابع الحزب، ان "الوفدين الفنيين للبارتي واليكتي، سيجتمعان لمناقشة وكتابة النقاط الاستراتيجية لجدول أعمال السنوات الأربع المقبلة لمجلس الوزراء العاشر لحكومة إقليم كردستان".

وأضاف، انه "من المتوقع أن يعد الطرفان خطة لتشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كردستان في حال التوافق على جميع النقاط".

وحصد الحزب الديمقراطي الكردستاني 39 مقعداً مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان التي أجريت في الـ 20 أكتوبر تشرين الأول 2024.

